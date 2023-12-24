Спокійного Святвечора, українці: підбірка чудових привітань у прозі та віршах

Українці вже збираються до столу, щоб відсвяткувати Святвечір. У це світле свято, за традицією, готують 12 пісних страв, згадують померлих, заносять до будинку Дідуха та починають співати колядки.

Редакція 24 Каналу вітає всіх українців зі Святвечором. Нехай вогник доброти ніколи не згасає у ваших серцях, а усі негаразди якнайшвидше покинуть дім. Миру, спокою, затишку та тепла, Україно!

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З нагоди Святвечора ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Не забудьте сьогодні подарувати своїм рідним турботу та тепло.

Привітання зі Святвечором у віршах та прозі

Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

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Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!

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Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

Святвечір 2023 / Фото bpro1.top

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В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.

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Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!

Святвечір 2023 / Фото forumsmile.com.ua

Святвечір 2023 / Фото joy-pup.com/ua

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Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійснюються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

I завжди вертатись до свого порогу!

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На Святвечір перед Різдвом бажаємо вам залишатися вірними та чистими душею, насолоджуватися кожним прожитим днем, адже навіть він – дар для людини. Нехай радість вашого життя, його смак і краса будуть яскравішими за сонце, а негаразди, неприємності й сум назавжди покинуть ваш будинок!

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Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

Святвечір 2023 / Фото Telegraf