Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев со Сочельником. Пусть огонек доброты никогда не угасает в ваших сердцах, а все невзгоды как можно быстрее покинут дом. Мира, спокойствия, уюта и тепла, Украина!
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По случаю Сочельника мы подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Не забудьте сегодня подарить своим родным заботу и тепло.
Поздравления со Сочельником в стихах и прозе
Сочельник – особенное время. Мы ждем рождения Иисуса и верим, что вместе с ним родится надежда на лучшее, изменится что-то в этом мире, и сам мир изменится. Пусть сбудутся наши надежды. Добра, согласия, мира и любви вам!
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Вот и приходит Сочельник. Самое время встретиться с семьей и отпраздновать вместе грядущий праздник светлого Рождества. Ведь самое важное в жизни каждого из нас – близкие и родные люди. Не стоит помнить обиды, а следует помнить только счастливые дни. С праздником!
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Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!
Сочельник 2023 / Фото bpro1.top
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В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,
бо Ісус Христос родився
з Марії Діви воплотився,
щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.
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Пусть Святой вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос Рождается!
Сочельник 2023 года / Фото forumsmile.com.ua
Сочельник 2023 / Фото joy-pup.com/ru
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Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійснюються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
I завжди вертатись до свого порогу!
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На Сочельник перед Рождеством желаем вам оставаться верными и чистыми душой, наслаждаться каждым прожитым днем, ведь даже он – дар для человека. Пусть радость вашей жизни, ее вкус и красота будут ярче солнца, а невзгоды, неприятности и грусть навсегда покинут ваш дом!
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Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І в Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуєм, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
Сочельник 2023 / Фото Telegraf