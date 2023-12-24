Редакція 24 Каналу вітає всіх українців зі Святвечором. Нехай вогник доброти ніколи не згасає у ваших серцях, а усі негаразди якнайшвидше покинуть дім. Миру, спокою, затишку та тепла, Україно!
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З нагоди Святвечора ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Не забудьте сьогодні подарувати своїм рідним турботу та тепло.
Привітання зі Святвечором у віршах та прозі
Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!
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Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!
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Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!
Святвечір 2023 / Фото bpro1.top
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В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,
бо Ісус Христос родився
з Марії Діви воплотився,
щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.
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Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос Рождається!
Святвечір 2023 / Фото forumsmile.com.ua
Святвечір 2023 / Фото joy-pup.com/ua
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Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійснюються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
I завжди вертатись до свого порогу!
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На Святвечір перед Різдвом бажаємо вам залишатися вірними та чистими душею, насолоджуватися кожним прожитим днем, адже навіть він – дар для людини. Нехай радість вашого життя, його смак і краса будуть яскравішими за сонце, а негаразди, неприємності й сум назавжди покинуть ваш будинок!
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Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І в Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуєм, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
Святвечір 2023 / Фото Telegraf