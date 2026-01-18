З Водохресним Святвечором 2026: найкрасивіші картинки-привітання зі святом

Водохресний Святвечір у народі часто називають "Голодною кутею". За старим календарем він припадає на 18 січня і завершує цикл різдвяних святкувань.

Протягом усього дня віряни дотримуються суворого посту аж до появи вечірньої зорі. Що цікаво, назва другого Святого вечора походить від того, що на стіл 18 січня подаються виключно пісні страви, а кутя готується максимально скромно, переважно лише з маком та медом. Крім неї, віряни традиційно смакують пісним борщем, смаженою рибою, варениками з капустою та узваром, пише 24 Канал.

Важливою частиною вечора є перше велике освячення води в храмах. Люди вірять, що вона має цілющу силу, тому її приносять додому, щоб окропити оселю та зберігати протягом року як оберіг.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Водохресним Святвечором за старим стилем. Збережіть їх собі, щоб пізніше не витрачати час, і надішліть рідним, колегам і друзям. Подаруйте позитивні емоції 18 січня своїм найближчим.

Другий Святий вечір 2026 за старим стилем: картинки-привітання

Привітання з Водохресним Святвечором 2026 / Колаж LifeStyle24

