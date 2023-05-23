Календар свят на червень 2023: коли чекати вихідних

Кожен хоче мати додаткові вихідні, особливо влітку, коли тепло та сонячно. У червні нас чекає кілька важливих свят. Чи будуть вихідні у червні – читайте далі.

У червні маємо два важливих свята – Трійцю, яка випадає на 4 червня та День Конституції України – 28 червня. Згідно із законом про працю, на ці релігійні свята громадяни повинні були б мати вихідні. Однак Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів, тож додаткові вихідні скасовуються, зазначає 24 Канал.

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Тобто, у червні вихідними днями будуть субота та неділя. Загалом цей літній місяць має 30 днів, з яких – 22 робочі та 8 вихідних: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 і 25 числа.

Календар свят у червні 2023 року

1 червня – День захисту дітей.

4 червня – Трійця, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День працівників водного господарства.

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.

6 червня – День журналіста.



День журналіста / Фото Апостроф

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів.

11 червня – День працівників легкої промисловості.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

28 червня – День Конституції України.