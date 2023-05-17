Свято означає появу людям Всевишнього в 3 ролях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа. Ця подія є дуже важливою у християнській традиції. 24 Канал підкаже, коли Трійцю або Зелені свята відзначають у 2023 році.

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Коли Зелені свята 2023

Дата Трійці або Зелених свят кожного року змінюється щороку, оскільки залежить від Воскресіння Господнього. Цього року віряни святкували Великдень 16 квітня. А День зіслання Святого Духа традиційно відзначають через 50 днів. Тобто, православні християни святкуватимуть Трійцю 4 червня, а католики – 28 травня.



Трійця / Фото Захід Еспресо

Як написано у Євангеліє, свято походить від учнів Ісуса Христа. На 50 день після Воскресіння вони зібралися в Єрусалимі, як заповідав їм за життя Христос. У цьому місці на апостолів зійшов Святий Дух. Після цього учні отримали дар зцілення та пророцтва, а ще здобули знання різних мов. Завдяки цьому, учні змогли проповідувати Слово Боже у всьому світі.

Традиції зелених свят

У цей день віряни відвідують служби у церквах та читають молебні. У храмах заведено запалювати свічки та молитися за здоров'я рідних та близьких.

Давні українські звичаї передбачають на Трійцю прикрашати будинки та храми зеленню. Різні квіти, зелень та гілки дерев ставлять на підлогу та біля ікон. Деякі християни освячують у церкві гілки рослин та приносять додому. Вони вірять, що освячені гілки вдома захищають жителів від бід та хвороб.

На Зелені свята віряни часто запрошують своїх рідних і друзів у гості, для яких накривають столи. На П'ятдесятницю не заведено постити, тож можна готувати будь-які страви для своїх гостей.