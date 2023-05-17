Праздник означает появление людям Всевышнего в 3 ролях как святой Троице: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Это событие очень важно в христианской традиции. 24 Канал подскажет, когда Троицу или Зеленые праздники отмечают в 2023 году

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Когда Зеленые праздники 2023

Дата Троицы или Зеленых праздников каждый год меняется каждый год, поскольку зависит от Воскресения Господня. В этом году верующие праздновали Пасху 16 апреля. День Сослания Святого Духа традиционно отмечают через 50 дней. То есть православные христиане будут праздновать Троицу 4 июня, а католики – 28 мая.



Троица / Фото Запад Эспрессо

Как написано в Евангелии, праздник происходит от учеников Иисуса Христа. На 50-й день после Воскресения они собрались в Иерусалиме, как заповедал им при жизни Христос. В этом месте на апостолов сошел Святой Дух. После этого ученики получили дар исцеления и пророчества, а также получили знания разных языков. Благодаря этому ученики смогли проповедовать Слово Божие во всем мире.

Традиции зеленых праздников

В этот день верующие посещают службы в церквях и читают молебны. В храмах принято зажигать свечи и молиться за здоровье родных и близких.

Древние украинские обычаи предусматривают на Троицу украшать дома и храмы зеленью. Различные цветы, зелень и ветви деревьев ставят на пол и возле икон. Некоторые христиане освящают в церкви ветви растений и приносят домой. Они верят, что освященные ветви дома защищают жителей от бед и болезней.

На зеленые праздники верующие часто приглашают своих родных и друзей в гости, для которых накрывают столы. На Пятидесятницу не принято поститься, поэтому можно готовить любые блюда для своих гостей.