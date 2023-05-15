Каждый год 15 мая в Украине и мире отмечают День семьи. Им чествуют роль семьи как основы общества и распространения здоровых и гармоничных родственных отношений. 24 Канал собрал самые теплые приветствия в картинках.

Смотрите также 6 благозвучных украинских имен, которые мы забыли

Картинки-поздравления с Днем семьи



С Днем семьи / Фото Апостроф



С Днем семьи / Фото Vitannya



С Днем семьи / Фото Межевский поссовет



С Днем семьи / Фото Реалист



С Днем семьи / Фото Amazing Ukraine



С Днем семьи / Фото Маленькие жители



С Днем семьи / Фото Pinterest



С Днем семьи / Фото Youtube



С Днем семьи / Фото Печенежинская ОТГ



С Днем семьи / Фото Amazing Ukraine

