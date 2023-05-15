Каждый год 15 мая в Украине и мире отмечают День семьи. Им чествуют роль семьи как основы общества и распространения здоровых и гармоничных родственных отношений. 24 Канал собрал самые теплые приветствия в картинках.
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Картинки-поздравления с Днем семьи
С Днем семьи / Фото Апостроф
С Днем семьи / Фото Vitannya
С Днем семьи / Фото Межевский поссовет
С Днем семьи / Фото Реалист
С Днем семьи / Фото Amazing Ukraine
С Днем семьи / Фото Маленькие жители
С Днем семьи / Фото Pinterest
С Днем семьи / Фото Youtube
С Днем семьи / Фото Печенежинская ОТГ
С Днем семьи / Фото Amazing Ukraine