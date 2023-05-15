Кожного року 15 травня в Україні та світі відзначають День сім'ї. Ним вшановують роль сім'ї як основи суспільства, та поширення здорових та гармонійних родинних стосунків. 24 Канал зібрав найтепліші привітання у картинках.

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Картинки-привітання з Днем сім'ї



З Днем сім'ї / Фото Апостроф



З Днем сім'ї / Фото Vitannya



З Днем сім'ї / Фото Межівська селищна рада



З Днем сім'ї / Фото Реаліст



З Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine



З Днем сім'ї / Фото Маленькі рівняни



З Днем сім'ї / Фото Pinterest



З Днем сім'ї / Фото Youtube



З Днем сім'ї / Фото Печеніжинська ОТГ



З Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine

