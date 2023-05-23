В июне имеем два важных праздники – Троицу, которая выпадает 4 июня и День Конституции Украины – 28 июня. Согласно закону о труде, на эти религиозные праздники граждане должны были иметь выходные. Однако Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, поэтому дополнительные выходные отменяются, отмечает 24 Канал.

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То есть, в июне в выходные дни будут суббота и воскресенье. В общей сложности этот летний месяц имеет 30 дней, из которых – 22 рабочих и 8 выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.

Календарь праздников в июне 2023 года

1 июня – День защиты детей.

4 июня – Троица, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День работников водного хозяйства.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.



День журналиста / Фото Апостроф

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

11 июня – День работников легкой промышленности.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.

19 июня – День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконное обращение.

28 июня – День Конституции Украины.