У червні маємо два важливих свята – Трійцю, яка випадає на 4 червня та День Конституції України – 28 червня. Згідно із законом про працю, на ці релігійні свята громадяни повинні були б мати вихідні. Однак Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів, тож додаткові вихідні скасовуються, зазначає 24 Канал.
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Тобто, у червні вихідними днями будуть субота та неділя. Загалом цей літній місяць має 30 днів, з яких – 22 робочі та 8 вихідних: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 і 25 числа.
Календар свят у червні 2023 року
1 червня – День захисту дітей.
4 червня – Трійця, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День працівників водного господарства.
5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.
6 червня – День журналіста.
День журналіста / Фото Апостроф
8 червня – Всесвітній день океанів.
9 червня – Міжнародний день друзів.
11 червня – День працівників легкої промисловості.
12 червня – День працівників фондового ринку.
14 червня – Всесвітній день донора.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.
19 червня – День фермера.
20 червня – Всесвітній день біженців.
22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України.
25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
28 червня – День Конституції України.