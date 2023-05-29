29 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Єгипетського або Освяченого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та зростав у багатій родині.

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У 14 років Феодор пішов з дому та зрікся мирського життя. Він жив у монастирі й був учнем Пахомія Великого. Преподобний доручив йому будівництво Тавеннської обителі. Коли Пахомій помер, Феодор став керівником там та управляв іншими монастирями. Володів даром чудотворення.

Що не можна робити сьогодні

  • Вважалось, що цей день невдалий для одруження, сватання чи заручин.
  • Сьогодні потрібно зробити роботу в полі – в іншому разі не можна братись за порядок вдома.
  • Не можна влаштовувати гучні гулянки й застілля.

Прикмети на 29 травня

  • Світить та гріє сонце – літо буде погожим.
  • Якщо зацвіла горобина – значить морозів більше не буде.
  • Чутно грім – буде хороший врожай зерна.
  • На озерах вже видно латаття – літо буде теплим.

День в Україні та світі

Міжнародний день миротворців ООН. Миротворці ООН не проводять наступальних чи загарбницьких операцій, їхня мета – примирення. Особливістю їхньої уніформи є блакитні каски. Це свято є офіційним і в Україні з 2003 року.