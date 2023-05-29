29 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Єгипетського або Освяченого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та зростав у багатій родині.
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У 14 років Феодор пішов з дому та зрікся мирського життя. Він жив у монастирі й був учнем Пахомія Великого. Преподобний доручив йому будівництво Тавеннської обителі. Коли Пахомій помер, Феодор став керівником там та управляв іншими монастирями. Володів даром чудотворення.
Що не можна робити сьогодні
- Вважалось, що цей день невдалий для одруження, сватання чи заручин.
- Сьогодні потрібно зробити роботу в полі – в іншому разі не можна братись за порядок вдома.
- Не можна влаштовувати гучні гулянки й застілля.
Прикмети на 29 травня
- Світить та гріє сонце – літо буде погожим.
- Якщо зацвіла горобина – значить морозів більше не буде.
- Чутно грім – буде хороший врожай зерна.
- На озерах вже видно латаття – літо буде теплим.
День в Україні та світі
Міжнародний день миротворців ООН. Миротворці ООН не проводять наступальних чи загарбницьких операцій, їхня мета – примирення. Особливістю їхньої уніформи є блакитні каски. Це свято є офіційним і в Україні з 2003 року.