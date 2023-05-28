Під час вибору імені люди часто шукають цікаві варіанти в інтернеті, в книгах, питають поради рідних і близьких людей. Не забувають вивчати й походження імен. 24 Канал підкаже вам добірку імен польського походження, які вам сподобаються.
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Імена польського походження
Мілана – ім'я слов'янського походження. Воно може походити від прізвища Мілан, яке має східнослов'янські корені. Його можна трактувати як "спадкоємиця". За італійською версією Мілана пов'язане з містом Мілан в Італії.
Ім'я Гальшка дотичне до слов'янської культури. Це форма імені Галина, яке є поширеним українським іменем. Галина походить від слов'янського слова "галий", що означає "ясний", "світлий" або "благородний". Тобто, Гальшка може бути зменшувально-пестливою формою цього імені та мати схоже значення.
Домбрувка – також ім'я слов'янського походження. За однією з версій, Домбрувка походить від слов'янського слова "дуброва", що означає "гай дубів" або "ліс з дубами". У слов'янській міфології дуб мав особливе значення як символ сили, стійкості та мудрості. Тобто, ім'я відображає зв'язок з природою. Існує думка, що ім'я походить від польського села Домбрувка.
Ім'я Хвалимир тісно переплітається зі слов'янською культурою. Частина "хвала" походить від слова "слава", а мир символізує "спокій". Ім'я асоціюється з гармонією, взаєморозумінням й добробутом.
Аркадіуш – популярне чоловіче ім'я польського походження. Це різновид імені Аркадій. З польської перекладається як "щасливий пастух".
Ім'я Броніслав походить від слов'ян та є поширеним в польській та українській культурах. Перша частина "бронь" означає "захист", а "слава" – "відомість". Воно символізує міцний дух та вміння стояти на захисті інших або ж пошану та визнання.