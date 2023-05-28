Під час вибору імені люди часто шукають цікаві варіанти в інтернеті, в книгах, питають поради рідних і близьких людей. Не забувають вивчати й походження імен. 24 Канал підкаже вам добірку імен польського походження, які вам сподобаються.

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Імена польського походження