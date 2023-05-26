Ярослав – це чоловіче ім'я, що поширене в небагатьох країнах: Україні, Чехії, Словаччині та Польщі. Від цього імені пішли назви міст, наприклад, Ярославль. 24 Канал зібрав, що відомо про значення імені та відомих українців, що мають це ім'я.

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Значення та походження імені Ярослав

Ім'я Ярослав є двоосновним, тобто поділяється на слова "яр" і "слав" – "ярий" (це означає "гарячий", "могутній", "вогненний") та "славний".

Існує дві версії його походження – за першою, ім'я прийшло до слов'ян з нормандської мови. Друга версія більш імовірна – скоріш за все, ім'я має язичницьке коріння. Язичники поклонялися богові родючості на ім'я Ярило.

Відомі українці з цим ім'ям

Найвідоміший українець з цим іменем – Ярослав Мудрий. Він був великим київським князем з династії Рюриковичів. Він суттєво зміцнив київську центральну владу, сприяв розвитку освіти й науки в Київській Русі, а також припинив набіги печенігів. Ярослава Мудрого називають "тестем Європи" – він встановив успішні міжнародні відносини з іншими країнами завдяки шлюбам його дітей з дітьми інших лідерів. Сьогодні Ярослав Мудрий зображений на купюрі номіналом 2 гривні.



Ярослав Стецько / Фото з відкритих джерел

Ярослав Стецько – відомий політичний та військовий діяч. Він був одним з перших ідеологів українського націоналізму, разом зі Степаном Бандерою створив Акт про відновлення Української Держави. Ярослав Стецько був соратником Бандери й першим його заступником.



Ярослав Стецько / Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак – відомий український історик, письменник та публіцист, професор Українського Католицького університету. Є автором багатьох публікацій та книг на історичну тематику. Водночас неодноразово піддавався критиці з боку колег.



Ярослав Грицак / Фото з його соцмереж

Ярослав Карпук (YAKTAK) – юний український співак й музикант. 17-річний артист став популярним у період повномасштабного вторгнення, заспівав у дуетах з Jerry Heil та KOLA. Відомий піснями "Погляд", "Чекає вдома".



Ярослав Карпук / Фото з його соцмереж

Дні ангела Ярослава

Ім'я Ярослав – одне з небагатьох старослов'янських, що потрапило до списку християнських імен. Все завдяки його власникам, які були щирими християнами.

День ангела Ярослава святкують нечасто, але кілька разів у рік: 5 березня, 3 червня, 8 грудня.