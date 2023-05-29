29 мая верующие чтят память преподобного Феодора Египетского или Освященного, пишет 24 Канал. Он родился в Египте и рос в богатой семье.

Смотрите также 6 женских и мужских имен польского происхождения, которые вы могли не знать

В 14 лет Феодор ушел из дома и отрекся от мирской жизни. Он жил в монастыре и был учеником Пахомия Великого. Преподобный поручил ему строительство Тавеннской обители. Когда Пахомий умер, Феодор стал руководителем и управлял другими монастырями. Владел даром чудотворения.

День ангела 29 мая празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Что нельзя делать сегодня

Считалось, что этот день неудачен для женитьбы, сватовства или помолвки.

Сегодня нужно сделать работу в поле – в противном случае нельзя браться за порядок дома.

Нельзя устраивать громкие гулянья и застолья.

Приметы на 29 мая

Светит и греет солнце – лето будет хорошим.

Если зацвела рябина – значит, морозов больше не будет.

Слышен гром – будет хороший урожай зерна.

На озерах уже видны кувшинки – лето будет теплым.

День в Украине и мире

Международный день миротворцев ООН. Миротворцы ООН не проводят наступательных или захватнических операций, их цель – примирение. Особенностью их униформы есть голубые каски. Этот праздник является официальным и в Украине с 2003 года.