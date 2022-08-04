Популярність боба коливається, та ніколи не стає антитрендом – у серпні тисячі модниць повернулися до цієї зачіски, яка отримала безліч варіацій та інтерпретацій.

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Головним трендом літа став короткий світлий боб – заради цієї зачіски модниці висвітлюють та роблять попелястим волосся. Саме боб став універсальною зачіскою для літа – легкість у догляді та коротка довжина ідеально співпали з літньою настроєвістю.

Світлий боб – головний тренд літа / Фото з інстаграму @daniellemarcan

На думку перукаря Ларрі Кінга, світлий боб є однією зі стрижок та всі часи, яка не вийде з моди ніколи.

Вона личить будь-кому, в будь-якому віці – це стрижка, яку можна підібрати до будь-якої форми чи структури обличчя,

– підкреслив стиліст.

Світлий боб – головний тренд літа /Фото з інстаграму @dianekruger

Світлий боб – головний тренд літа / Фото з інстаграму @karliekloss

Саме світлий боб чудово підійде для літніх аутфітів та підкреслить грайливість та легкість образу. Ті, хто обирає світлий боб як основну зачіску, завжди матимуть повітряний та романтичний образ, який запам'ятається надовго.

Світлий боб – головний тренд літа / Фото з інстаграму @jodiemcomer

Можна комбінувати світлий боб із гривками, або мати рівний проділ, який підкреслить стриманість та виразність обличчя.

Світлий боб – головний тренд літа / Фото з інстаграму @mimimoocher

Світлий боб – головний тренд літа / Фото з інстаграму @kimkardashian