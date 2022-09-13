Популярность боба колеблется и никогда не становится антитрендом – тысячи модниц вернулись к этой прическе, которая получила множество вариаций и интерпретаций.
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Главным трендом сезона стал короткий светлый боб – ради этой прически модницы осветляют и делают пепельные волосы. Именно боб стал универсальной прической для осени – легкость в уходе и короткая длина идеально совпали с летним настроением.
Светлый боб – главный тренд сезона/ Фото из инстаграмма @daniellemarcan
По мнению парикмахера Ларри Кинга, светлый боб является одной из стрижек на все времена, которые не выйдет из моды никогда.
Она подходит любому, в любом возрасте – это стрижка, которую можно подобрать к любой форме или структуре лица,
– подчеркнул стилист.
Светлый боб – главный тренд сезона /Фото из инстаграмма @dianekruger
Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @karliekloss
Именно светлый боб отлично подойдет для осенних аутфитов и подчеркнет игривость и легкость образа. Те, кто выбирает светлый боб как основную прическу, всегда будут иметь запоминающийся надолго воздушный и романтичный образ.
Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @jodiemcomer
Можно комбинировать светлый боб с челками или делать ровный пробор, который подчеркнет сдержанность и выразительность лица.
Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @mimimoocher
Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @kimkardashian