Популярность боба колеблется и никогда не становится антитрендом – тысячи модниц вернулись к этой прическе, которая получила множество вариаций и интерпретаций.

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Главным трендом сезона стал короткий светлый боб – ради этой прически модницы осветляют и делают пепельные волосы. Именно боб стал универсальной прической для осени – легкость в уходе и короткая длина идеально совпали с летним настроением.

Светлый боб – главный тренд сезона/ Фото из инстаграмма @daniellemarcan

По мнению парикмахера Ларри Кинга, светлый боб является одной из стрижек на все времена, которые не выйдет из моды никогда.

Она подходит любому, в любом возрасте – это стрижка, которую можно подобрать к любой форме или структуре лица,

– подчеркнул стилист.

Светлый боб – главный тренд сезона /Фото из инстаграмма @dianekruger

Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @karliekloss

Именно светлый боб отлично подойдет для осенних аутфитов и подчеркнет игривость и легкость образа. Те, кто выбирает светлый боб как основную прическу, всегда будут иметь запоминающийся надолго воздушный и романтичный образ.

Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @jodiemcomer

Можно комбинировать светлый боб с челками или делать ровный пробор, который подчеркнет сдержанность и выразительность лица.

Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @mimimoocher

Светлый боб – главный тренд сезона / Фото из инстаграмма @kimkardashian