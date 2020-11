Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк щодня публікує фото, де ділиться своїми look of the day. Зірка цього разу приміряла білосніжний светр та стильні смугасті штани.

Інстаграм-блог ведучої програми "Хто зверху" та багатьох інших шоу Лесі Нікітюк рясніє стильними образами. А з початку осені зірка поповнює гардероб осіннім вбранням та ділиться трендовими аутфітами з підписниками. Дивіться також У лосинах та дублянці: образ Ельзи Госк для прогулянки Нью-Йорком Леся позувала, сидячи на лавочці, біля закладу на вулиці Києва. Телеведуча обрала білий теплий светр, який чудово підійде для прохолодних осінніх днів. Його вона поєднала з штанами із смугастим принтом та білими черевиками на чорній масивній підошві. Варто зазначити, що Леся обрала й стильне поєднання кольорів. Трендовий аутфіт доповнював молочний пояс із золотистою вставкою та сіра сумка овальної форми. Також Лесі пасував світлий манікюр. Телеведуча цього разу обрала трохи незвичну для себе зачіску. Вона вклала біляве волосся в пишні локони та розпустила його. Ніжності образу додавав і макіяж. Зірка підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою. Шанувальників підкорив гарний образ Лесі Нікітюк: "Неймовірний светр", "Наша красунька", "Клас", "Крута дівчина", "Красуня", "Шикарний look", – написали фани в коментарях.

Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk