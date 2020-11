Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк ежедневно публикует фото, где делится своими look of the day. Звезда на этот раз примеряла белый свитер и стильные полосатые штаны.

Инстаграм-блог ведущей программы "Кто сверху" и многих других шоу Леси Никитюк изобилует стильными образами. А с начала осени звезда пополняет гардероб осенними нарядами и делится трендовыми аутфитами с подписчиками. Смотрите также В лосинах и дубленке: образ Эльзы Хоск для прогулки по Нью-Йорку Леся позировала, сидя на лавочке, возле заведения на улице Киева. Телеведущая выбрала белый теплый свитер, который прекрасно подойдет для прохладных осенних дней. Его она объединила с брюками с полосатым принтом и белыми ботинками на черной массивной подошве. Стоит отметить, что Леся выбрала и стильное сочетание цветов. Трендовый аутфит дополнял молочный пояс с золотистой вставкой и серая сумка овальной формы. Также Леси подходил светлый маникюр. Телеведущая на этот раз выбрала немного необычную для себя прическу. Она уложила белокурые волосы в пышные локоны и распустила их. Нежности образу добавлял и макияж. Звезда подчеркнула глаза нюдовимы тенями и накрасила губы розовой помадой. Поклонников покорил красивый образ Леси Никитюк: "Невероятный свитер", "Наша милашка", "Класс", "Крутая девушка", "Красотка", "Шикарный look", – написали фанаты в комментариях.

Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

