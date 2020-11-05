Известная шведская модель Эльза Хоск после отдыха на пляжах Калифорнии отправилась в Нью-Йорк, где наступила настоящая осень. Теперь звезда щеголяет в стильных осенних образах. На этот раз Эльза примерила лосины для беременных и черную дубленку.

Беременная модель Эльза Хоск не стесняется демонстрировать свое состояние и не скрывает округлый животик от публики. Она активно публикует фотографии в своем инстаграм-профиле. Звезда поделилась новыми фото, на которых прогуливается по осеннему Нью-Йорку.

Интересно В кожаной куртке и высоких сапогах: Эльза Хоск показала смелый осенний образ

Новый образ Эльзы Хоск

Знаменитость позировала на улицах города и, вероятно, была сфотографирована папарацци. Она прогуливалась по осеннему Нью-Йорку в белом топе и черных лосинах для беременных, которые удачно подчеркивали ее беременный животик. Наверх Эльза накинула длинную дубленку с мехом.

Стильный аутфит Хоск дополнила черными кроссовками и сумкой в тон, которую держала в руках. Образу добавляли трендовости солнцезащитные очки в молочном обрамлении.

Эльза Хоск уложила волосы пышными волнами и оставила их распущенными. Look довершал легкий макияж в нюдовых оттенках. Эльза не забыла и о средствах защиты и держала в руках темную маску с принтом.



Ельза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Ельза Хоск / Instagram / @hoskelsa