Известная шведская модель Эльза Хоск продолжает удивлять стильными образами. После отдыха на пляжах Калифорнии девушка отправилась в Нью-Йорк и там примеряет новые осенние аутфиты.

Популярная модель и "ангел" Viktoria's Secret Эльза Хоск не прекращает радовать поклонников новыми образами. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала очередные фотографии в смелом образе, который удивил сеть.

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После отдыха на пляжах в солнечной Калифорнии, Эльза Хоск отправилась в Нью-Йорк. Там уже наступила настоящая осень, поэтому вместо легких топов модель примеряет теплые куртки и смелый осенний наряд.

Образ Эльзы Хоск

Для прогулки по осеннему городу Эльза надела длинную черную кожаную куртку смелого покроя. Ее она соединила с белой блузкой и кружевными колготами. Дерзкий образ удачно дополняли высокие и одновременно широкие черные сапоги в стиле крокодиловой кожи с прямоугольным носком. Стоит отметить, что Эльза снова выбрала наряд оверсайз, не сделав акцент на беременном животе.

Осенний аутфит модель дополнила тканевой сумкой молочного цвета, которую держала в руках. Эльза уложила волосы прямо, распустив их. Также она сделала легкий макияж. Хоск игриво позировала перед камерой, продемонстрировав каждую деталь look.

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