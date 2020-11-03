Відома шведська модель Ельза Госк продовжує дивувати стильними образами. Після відпочинку на пляжах Каліфорнії дівчина вирушила в Нью-Йорк і там приміряє нові осінні аутфіти.

Популярна модель та "ангел" Viktoria's Secret Ельза Госк не припиняє тішити шанувальників новими образами. На своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала чергові світлини у спіливому образі, що здивував мережу.

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Після відпочинку на пляжах у сонячній Каліфорнії, Ельза Госк вирушила до Нью-Йорка. Там вже настала справжня осінь, тому замість легких топів модель приміряє теплі куртки та сміливе осіннє вбрання.

Образ Ельзи Госк

Для прогулянки осіннім містом Ельза вдягнула довгу чорну шкіряну куртку сміливого покрою. Її вона поєднала з білою блузкою та мереживними колготами. Зухвалий образ вдало доповнювали високі та, водночас, широкі чорні чоботи в стилі крокодилячої шкіри з прямокутним носком. Варто зазначити, що Ельза знову обрала вбрання оверсайз, не зробивши акцент на вагітному животику.

Осінній аутфіт модель доповнила тканинною сумкою молочного кольору, яку тримала в руках. Ельза прямо вклала волосся, розпустивши його. Також вона зробила легкий макіяж. Госк грайливо позувала перед камерою, продемонструвавши кожну деталь look.

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