Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вкотре поділилася з шанувальниками ефектними світлинами. Вона показала варіант оригінального та яскравого аутфіту.

Знаменитість, як завжди, оприлюднила світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала стильний look з чергових зйомок, а також зізналася, що вже готується до дня народження, яке відбудеться 14 грудня.

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Оля полюбляє експериментувати з образами, проте завжди обирає аутфіти, що підкреслюють її форми та виглядають розкішно. Багато уваги вона приділяється аутфітам для зйомок, які також щоразу вражають красою.

Образ Олі Цибульської

Днями співачка побувала в одній із телевізійних студій. Вона позувала у бездоганній сукні чорного кольору з яскравими червоно-рожевими трояндами. Також увагу привертає ориганльне пошиття верху, яке додало аутфітові особливого шарму.

Оскільки на фото Оля зображена сидячи, то важко сказати, з яким взуттям вона поєднала такий look. Ймовірно, це були красиві туфлі або босоніжки на підборах. Яскравий образ зірка доповнила блискучим намистом та стильною і масивною сережкою, яка гарно спадала на плече. Коротке волосся знаменитість гарно вклала, а на обличчі зробила макіяж з легенькими стрілочками на повіках і матовою помадою коричневого кольору на губах.

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У дописі Цибульська попросила підписників написати в коментарях, коли в них день народження, а вона випадковим чином обере когось і особисто заспіває святкову пісню Happy Birthday. Також артистка поділилася, що вже готується до свого дня народження. 14 грудня їй виповниться 35 років.