Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская в очередной раз поделилась с поклонниками эффектными фотографиями. Она показала вариант оригинального и яркого аутфита.

Знаменитость, как всегда, обнародовала фотографии на личной странице в Инстаграме. Она показала стильный look с очередных съемок, а также призналась, что уже готовится ко дню рождения, который состоится 14 декабря.

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Оля любит экспериментировать с образами, однако всегда выбирает аутфиты, подчеркивающие ее формы и выглядят роскошно. Много внимания она уделяет аутфитам для съемок, которые также каждый раз поражают красотой.

Образ Оли Цибульской

На днях певица побывала в одной из телевизионных студий. Она позировала в безупречном платье черного цвета с яркими красно-розовыми розами. Также внимание привлекает ориганльный пошив верха, который придал аутфиту особого шарма.

Поскольку на фото Оля изображена сидя, то трудно сказать, с какой обувью она совместила такой look. Вероятно, это были красивые туфли или босоножки на каблуке. Яркий образ звезда дополнила блестящими бусами и стильной и массивной серьгой, которая красиво спадала на плечо. Короткие волосы знаменитость красиво вложила, а на лице сделала макияж с легкими стрелочками на веках и матовой помадой коричневого цвета на губах.

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В заметке Цыбульская попросила подписчиков написать в комментариях, когда у них день рождения, а она случайным образом выберет кого-то и лично споет праздничную песню Happy Birthday. Также артистка поделилась, что уже готовится к своему дню рождения. 14 декабря ей исполнится 35 лет.