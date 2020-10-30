Успешная телеведущая и актриса Оля Цибульская готовится к премьере нового альбома. А пока идет активная подготовка к важному в ее жизни событию, звезда делится эффектными фотографиями, где позирует в роскошных аутфитах.

Оля Цибульская неоднократно распространяла сообщения, где делилась советами относительно отношений с мужчинами, рабочими моментами, а также показывала варианты актуальных образов для женщин. На личной странице звезды в инстаграме в очередной раз появилась яркая публикация.

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Артистка позировала в невероятно красивой локации. Она обольстительно позировала на стуле в элегатном и соблазнительном образе и манила проницательным взглядом. Вероятно, кадры были сделаны во время съемок для релиза альбома.

Эффектный look Оли Цибульской

Цибульская изображена на фотографиях в костюме молочного цвета, который состоял из пиджака на одну пуговицу и широких брюк, что застегивались на кнопки. Под пиджак знаменитость надела черный топ. Соединила такой наряд с замшевыми туфлями-лодочками черного цвета на каблуке.

Короткие волосы Оля уложила набок и дополнила прическу заколкой. На лицо она нанесла макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.



Оля Цибульская в белом костюме / Instagram / @cybulskaya