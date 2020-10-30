Успішна телеведуча та акторка Оля Цибульська готується до прем'єри нового альбому. А поки триває активна підготовка до важливої у її житті події, зірка ділиться ефектними світлинами, де позує у розкішних аутфітах.

Оля Цибульська неодноразово поширювала дописи, де ділилася порадами щодо стосунків з чоловіками, робочими моментами, а також показувала варіанти актуальних образів для жінок. На особистій сторінці зірки в інстаграмі вкотре з'явилася яскрава публікація.

Читайте також У помаранчевому светрі: Оля Цибульська здивувала розтяжкою – фото

Артистка позувала у неймовірно красивій локації. Вона звабливо позувала на стільці в елегатному та спокусливому образі і манила проникливим поглядом. Ймовірно, кадри були зроблені під час зйомок для релізу альбому.

Ефектний look Олі Цибульської

Цибульська зображена на фотографіях у костюмі молочного кольору, який складався з піджака на один ґудзик та широких штанів, що застібалися на кнопки. Під піджак знаменитість одягнула чорний топ. Поєднала таке вбрання із замшевими туфлями-човниками чорного кольору на підборах.

Коротке волосся Оля вклала набік і доповнила зачіску шпилькою. На обличчя вона нанесла макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.



Оля Цибульська у білому костюмі / Instagram / @cybulskaya