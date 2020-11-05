Відома шведська модель Ельза Госк після відпочинку на пляжах Каліфорнії вирушила до Нью-Йорку, де настала справжня осінь. Тепер зірка хизується стильними осінніми образами. Цього разу Ельза приміряла лосини для вагітних та чорну дублянку.

Вагітна модель Ельза Госк не соромиться демонструвати свій стан і не приховує округлий животик від публіки. Вона активно публікує світлини у своєму інстаграм-профілі. Зірка поділилась новими фото, на яких прогулюється осіннім Нью-Йорком.

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Новий образ Ельзи Госк

Знаменитість позувала на вулицях міста та, ймовірно, була сфотографована папараці. Вона прогулювалась осіннім Нью-Йорком у білому топі та чорних лосинах для вагітних, які вдало підкреслювали її вагітний животик. Наверх Ельза накинула довгу дублянку з хутром.

Стильний аутфіт Госк доповнила чорними кросівками та сумкою в тон, яку тримала в руках. Образу додавали трендовості сонцезахисні окуляри в молочному обрамленні.

Ельза Госк вклала волосся пишними хвилями та залишила його розпущеним. Look довершував легкий макіяж в нюдових відтінках. Ельза не забула й про засоби захисту і тримала в руках темну маску з принтом.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa