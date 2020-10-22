Голлівудський актор Кріс Пратт потерпає від цькування у мережі. І приводу для хейтерства він не давав. Що сталось та чому його колеги по фільмах Marvel публічно стали на його захист – читайте у матеріалі.

Чому Кріса Пратта почали цькувати у мережі

Актор Кріс Пратт, який зіграв Зоряного Лицаря "Вартових галактики", став об'єктом для цькування. Скандальне хейтерство спричинила телевізійна сценаристка і продюсерка Емі Берг. У своєму твіттері жінка влаштувала відкрите голосування, яке й призвело до цькування актора.

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Емі Берг розмістила фото чотирьох голлівудських красенів – Кріса Пратта, Кріса Гемсворта, Кріса Пейна та Кріса Еванса. Всі актори грали у супергеройських фільмах, а три з них є зірками Marvel. Та чому саме їх жінка обрала для скандального допису, невідомо. У мережі вона запропонувала вибрати, який "Кріс повинен піти".

One has to go. pic.twitter.com/HUWnbQOA43 — Amy Berg (@bergopolis) October 17, 2020

"Перемогу" здобув Кріс Пратт, тому у мережі почали активно шукати будь-які приводи для хейтерства. Невдалі ролі актора, його інтерв'ю та навіть звинувачення у тому, що в церкві, куди ходить чоловік, виступають проти ЛГБТ-шлюбів. Критику викликали і чутки, що Кріс Пратт підтримує Дональда Трампа, хоч цього актор ніколи не говорив. Масове цькування викликало резонанс, а на скандал відреагували колеги чоловіка.

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Реакція зірок на цькування

Першою, хто прокоментував скандал, стала дружина Кріса Пратта – Кетрін Шварценеггер. Вона закликала всіх припинити знущання та проявляти більше добра.

Це дійсно те, що нам потрібно? У світі стільки всього відбувається, стільки людей страждає. Бути злим – це вчорашній день. Любові вистачить на всіх цих хлопців. Любов – це те, що нам всім потрібно, а не підлість і знущання. Спробуймо, – написала вона.

Прокоментували ситуацію і представники кіновсесвіту Marvel. Так, актор Роберт Дауні-молодший поділився фото, зробленим за лаштунками зйомок "Месників". У дописі він наголосив, що Кріс Пратт не заслуговує на таке ставлення, тому варто припинити це безглузде хейтерство.

"Ну і світ... Безгрішні кидають каміння в мого брата Кріса Пратта. Він справжній християнин, ніколи не демонстрував нічого, крім позитиву і подяки", – заявив Роберт Дауні-молодший, який зіграв Тоні Старка.

Понад 4 мільйони людей вподобали цей допис. Серед них – актриса Дженніфер Еністон, яка завжди виступала проти будь-якого хейтерства.

Окрім цього, Марк Раффало також підтримав свого колегу Кріса Пратта. Він наголосив: "Кріс Пратт – чудова людина. Я знаю його особисто, і замість того, щоб обмовляти його, придивіться до його життя. Він просто відкрито не висловлює своїх політичні погляди. Це відволікає. Давайте не будемо відвертати увагу від найголовнішого, друзі. Ми повинні бути ближчими одне до одного".

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020

Після шаленого резонансу у мережі свою думку змінила і сама авторка скандального твіту. Емі Берг виправдалась, що не спонукала людей цькувати Кріса Пратта та не хотіла скандалу. Окрім цього, сценаристка додала, що вона особисто не висловлювала симпатії чи хейтерства до жодного з Крісів.