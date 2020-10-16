Всередині вересня всі світові ЗМІ поширили інформацію, що актриса Тетяна Маслані перевтілиться у супергероїню, яка буде жіночою версією Халка. Та сама телезірка, яка має українське коріння, спростувала ці чутки.

Як вона розповіла в інтерв'ю The Sudbury Star, журналісти поширили фейкову інформацію. Тетяна Маслані була причетна до проєкту She-Hulk, однак головної ролі так і не отримала. Тому у новому серіалі Marvel глядачі точно не побачать цієї канадської актриси.

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"Насправді це неправда, це пресреліз, що вийшов з-під контролю. Це абсолютний фейк: я була пов'язана з проєктом у минулому, і преса зачепилася за це, але, на жаль, це не зовсім так", – розповіла Тетяна Маслані.

Інтерв'юер наголосив, що інформація з'явилась не в таблоїдних виданнях, а в престижних People, Variety чи BBC. На це Тетяна Маслані відповіла, що не знає, як працює преса, однак інфморація все ж не відповідає дійсності. До того ж самі представники Marvel не опублікували традиційний реліз, в якому б познайомили публіку з виконавицею ролі серіалу She-Hulk.

Що відомо про серіал She-Hulk

У Marvel вже працюють над розробкою нового серіалу про Жінку-Халка. За попередніми даними, екранізувати історію має режисерка Кет Койро, відома за популярним комедійним серіалом "Бруклін 9-9". Зйомки ще не розпочались, а тому у ЗМІ й поширюють перші деталі, які є у мережі.

Наразі відомо, як саме адвокатка Дженніфер Волтерс отримає свої суперсили. Виявиться, що у Халка (Брюса Беннера) є двоюрідна сестра, яка раптово потрапляє в лікарню. Дівчині потрібний донор крові, тому її родич зголошується прийти у шпиталь та врятувати життя Дженніфер. Однак із кров'ю він передає і суперсили, тому юристка зможе трансформуватись у Халка. Але нова героїня Marvel матиме і свої особливості: на відміну від Беннера, вона контролюватиме емоції та зберігатиме свій інтелект в образі монстра.

Прихильники супергеройських фільмів були в захваті, що саме Тетяна Маслані отримала роль. У мережі вони навіть створили колажі, які показали, як би канадська актриса з українським корінням виглядала в образі She-Hulk.



Тетяна Маслані спростувала чутки про зйомки в серіалі Marvel / Фото Looper



Як би актриса виглядала в жіночому образі Халка / Фото PopGeeks



Жінка-Халк: у мережі створили образ за фото Тетяни Маслані / Фото CosmicBook