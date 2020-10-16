В середине сентября все мировые СМИ распространили информацию, что актриса Татьяна Маслани превратится в супергероиню, которая будет женской версией Халка. Но сама телезвезда, которая имеет украинские корни, опровергла эти слухи.

Как она рассказала в интервью The Sudbury Star, журналисты распространили фейковую информацию. Татьяна Маслани была причастна к проекту She-Hulk, однако главной роли так и не получила. Поэтому в новом сериале Marvel зрители точно не увидят этой канадской актрисы.

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"На самом деле это неправда, это пресс-релиз, который вышел из-под контроля. Это абсолютный фейк: я была связана с проектом в прошлом, и пресса зацепилась за это, но, к сожалению, это не совсем так", – рассказала Татьяна Маслани .

Интервьюер подчеркнул, что информация появилась не в таблоидных изданиях, а в престижных People, Variety или BBC. На это Татьяна Маслани ответила, что не знает, как работает пресса, однако инфморация все же не соответствует действительности. К тому же сами представители Marvel не опубликовали традиционный релиз, в котором бы познакомили публику с исполнительницей роли сериала She-Hulk.

Что известно о сериале She-Hulk

В Marvel уже работают над разработкой нового сериала о Женщине-Халке. По предварительным данным, экранизировать историю должен режиссер Кэт Койро, известная по популярному комедийному сериалу "Бруклин 9-9". Съемки еще не начались, а потому в СМИ и распространяют первые детали, которые есть в сети.

Известно, как адвокат Дженнифер Уолтерс получит свои суперсилы. Окажется, что у Халка (Брюса Беннера) есть двоюродная сестра, которая внезапно попадает в больницу. Девушке нужен донор крови, поэтому ее родственник соглашается прийти в госпиталь и спасти жизни Дженнифер. Однако с кровью он передает и суперсилы, поэтому юрист сможет трансформироваться в Халка. Но новая героиня Marvel будет иметь и свои особенности: в отличие от Беннера, она будет контролировать эмоции и сохранять свой интеллект в образе монстра.

Поклонники супергеройских фильмов были в восторге, что именно Татьяна Маслани получила роль. В сети они даже создали коллажи, которые показали, как бы канадская актриса с украинскими корнями выглядела в образе She-Hulk.



Татьяна Маслани опровергла слухи о съемках в сериале Marvel​/ Фото Looper



Как бы актриса выглядела в женском образе Халка​ / Фото PopGeeks



Женщина-Халк: в сети создали образ с фото Татьяны Маслани​ / Фото CosmicBook