Голливудский актер Крис Пратт страдает от травли в сети. И повода для хейтерства он не давал. Что произошло и почему его коллеги по фильмам Marvel публично встали на его защиту – читайте в материале.

Почему Криса Пратта начали травить в сети

Актер Крис Пратт, сыгравший Звездного Рыцаря "Стражей галактики", стал объектом для травли. Скандальное хейтерство вызвала телевизионная сценаристка и продюсер Эми Берг. В своем твиттере женщина устроила открытое голосование, которое и привело к травле актера.

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Эми Берг разместила фото четырех голливудских красавцев – Криса Пратта, Криса Хемсворта, Криса Пайна и Криса Эванса. Все актеры играли в супергеройских фильмах, а три из них являются звездами Marvel. Но почему именно их женщина выбрала для скандального сообщения, неизвестно. В сети она предложила выбрать, какой "Крис должен уйти".

One has to go. pic.twitter.com/HUWnbQOA43 — Amy Berg (@bergopolis) October 17, 2020

"Победу" одержал Крис Пратт, поэтому в сети начали активно искать любые поводы для хейтерства. Неудачные роли актера, его интервью и даже обвинения в том, что в церкви, куда ходит мужчина, выступают против ЛГБТ-браков. Критику вызвали и слухи, что Крис Пратт поддерживает Дональда Трампа, хоть этого актер никогда не говорил. Массовая травля вызвала резонанс, а на скандал отреагировали коллеги мужчины.

Еще один резонансный скандал Режиссер фильма "Милашки" отреагировала на критику в сети

Реакция звезд на травлю

Первой, кто прокомментировал скандал, стала жена Криса Пратта – Кэтрин Шварценеггер. Она призвала всех прекратить издевательства и проявлять больше добра.

Это действительно то, что нам нужно? В мире столько всего происходит, столько людей страдает. Быть злым – это вчерашний день. Любви хватит на всех этих ребят. Любовь – это то, что нам всем нужно, а не подлость и издевательство. Попробуем,

– написала она.

Прокомментировали ситуацию и представители киновселенной Marvel. Так, актер Роберт Дауни-младший поделился фото, сделанным за кулисами съемок "Мстителей". В заметке он подчеркнул, что Крис Пратт не заслуживает такого отношения, поэтому стоит прекратить это бессмысленное хейтерство.

"Ну и мир... Безгрешные бросают камни в моего брата Криса Пратта. Он настоящий христианин, никогда не демонстрировал ничего, кроме позитива и благодарности", – заявил Роберт Дауни-младший, который сыграл Тони Старка.

Более 4 миллионам человек понравилось это сообщение. Среди них – актриса Дженнифер Энистон, которая всегда выступала против любого хейтерства.

Кроме этого, Марк Руффало также поддержал своего коллегу Криса Пратта. Он подчеркнул: "Крис Пратт – замечательный человек. Я знаю его лично, и вместо того, чтобы клеветать на него, присмотритесь к его жизни. Он просто открыто не выражает своих политических взглядов. Это отвлекает. Давайте не будем отвлекать внимание от самого главного, друзья. Мы должны быть ближе друг к другу".

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020

После бешеного резонанса в сети свое мнение изменила и сама автор скандального твита. Эми Берг оправдалась, что не побуждала людей травить Криса Пратта и не хотела скандала. Кроме этого, сценаристка добавила, что она лично не выражала симпатии или хейтерства ни к одному из Крисов.