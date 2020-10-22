Супергерои не только в фильмах: почему звезды Marvel встали на защиту актера Криса Пратта
Голливудский актер Крис Пратт страдает от травли в сети. И повода для хейтерства он не давал. Что произошло и почему его коллеги по фильмам Marvel публично встали на его защиту – читайте в материале.
Почему Криса Пратта начали травить в сети
Актер Крис Пратт, сыгравший Звездного Рыцаря "Стражей галактики", стал объектом для травли. Скандальное хейтерство вызвала телевизионная сценаристка и продюсер Эми Берг. В своем твиттере женщина устроила открытое голосование, которое и привело к травле актера.
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Эми Берг разместила фото четырех голливудских красавцев – Криса Пратта, Криса Хемсворта, Криса Пайна и Криса Эванса. Все актеры играли в супергеройских фильмах, а три из них являются звездами Marvel. Но почему именно их женщина выбрала для скандального сообщения, неизвестно. В сети она предложила выбрать, какой "Крис должен уйти".
"Победу" одержал Крис Пратт, поэтому в сети начали активно искать любые поводы для хейтерства. Неудачные роли актера, его интервью и даже обвинения в том, что в церкви, куда ходит мужчина, выступают против ЛГБТ-браков. Критику вызвали и слухи, что Крис Пратт поддерживает Дональда Трампа, хоть этого актер никогда не говорил. Массовая травля вызвала резонанс, а на скандал отреагировали коллеги мужчины.
Еще один резонансный скандал Режиссер фильма "Милашки" отреагировала на критику в сети
Реакция звезд на травлю
Первой, кто прокомментировал скандал, стала жена Криса Пратта – Кэтрин Шварценеггер. Она призвала всех прекратить издевательства и проявлять больше добра.
Это действительно то, что нам нужно? В мире столько всего происходит, столько людей страдает. Быть злым – это вчерашний день. Любви хватит на всех этих ребят. Любовь – это то, что нам всем нужно, а не подлость и издевательство. Попробуем,
– написала она.
Прокомментировали ситуацию и представители киновселенной Marvel. Так, актер Роберт Дауни-младший поделился фото, сделанным за кулисами съемок "Мстителей". В заметке он подчеркнул, что Крис Пратт не заслуживает такого отношения, поэтому стоит прекратить это бессмысленное хейтерство.
"Ну и мир... Безгрешные бросают камни в моего брата Криса Пратта. Он настоящий христианин, никогда не демонстрировал ничего, кроме позитива и благодарности", – заявил Роберт Дауни-младший, который сыграл Тони Старка.
Более 4 миллионам человек понравилось это сообщение. Среди них – актриса Дженнифер Энистон, которая всегда выступала против любого хейтерства.
Кроме этого, Марк Руффало также поддержал своего коллегу Криса Пратта. Он подчеркнул: "Крис Пратт – замечательный человек. Я знаю его лично, и вместо того, чтобы клеветать на него, присмотритесь к его жизни. Он просто открыто не выражает своих политических взглядов. Это отвлекает. Давайте не будем отвлекать внимание от самого главного, друзья. Мы должны быть ближе друг к другу".
После бешеного резонанса в сети свое мнение изменила и сама автор скандального твита. Эми Берг оправдалась, что не побуждала людей травить Криса Пратта и не хотела скандала. Кроме этого, сценаристка добавила, что она лично не выражала симпатии или хейтерства ни к одному из Крисов.