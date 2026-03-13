Замість традиційних чорних моделей можна обрати більш свіжий варіант. За даними Cosmopolitan, у сезоні весна-літо 2026 однією з головних альтернатив чорному стали сумки темно-зелених відтінків.

Так, у подіумних колекціях сезону SS'26 саме цей колір став одним із найпопулярніших серед аксесуарів. Сумки оливкового, мохового, фісташкового та смарагдового відтінків доповнювали образи, замінюючи класичні чорні моделі. Дизайнери представили їх у різних розмірах – від маленьких клатчів до великих дорожніх варіантів.

На відміну від класичного чорного, зелений виглядає м'якше й цікавіше: він так само універсальний, але додає образу глибини та свіжості.

Приклади темно-зелених сумок / Фото з Pinterest

До речі, модне видання Vogue напередодні також звернуло увагу на те, що на подіумах і в дизайнерських колекціях зростає популярність кольорового деніму – від світлих жовтих і пудрово-рожевих тонів до яскравого червоного та м'ятного. До того ж у тренді цього року опинилися джинси темного кольору індиго.

