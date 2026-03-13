Замість традиційних чорних моделей можна обрати більш свіжий варіант. За даними Cosmopolitan, у сезоні весна-літо 2026 однією з головних альтернатив чорному стали сумки темно-зелених відтінків.
Вас також може зацікавити Ці речі псують ваш стиль: стилістка розповіла, що треба викинути з гардероба вже сьогодні
Так, у подіумних колекціях сезону SS'26 саме цей колір став одним із найпопулярніших серед аксесуарів. Сумки оливкового, мохового, фісташкового та смарагдового відтінків доповнювали образи, замінюючи класичні чорні моделі. Дизайнери представили їх у різних розмірах – від маленьких клатчів до великих дорожніх варіантів.
На відміну від класичного чорного, зелений виглядає м'якше й цікавіше: він так само універсальний, але додає образу глибини та свіжості.
Приклади темно-зелених сумок / Фото з Pinterest
До речі, модне видання Vogue напередодні також звернуло увагу на те, що на подіумах і в дизайнерських колекціях зростає популярність кольорового деніму – від світлих жовтих і пудрово-рожевих тонів до яскравого червоного та м'ятного. До того ж у тренді цього року опинилися джинси темного кольору індиго.
Які речі ще будуть у тренді цієї весни?
- Одним із головних трендів весни 2026 року стали блузи. Популярними у цьому сезоні є моделі з декоративними шарфами, жабо, рукавами-ліхтариками, великими бантами та коміром-стійкою.
- За словами дизайнера Андре Тана, в тренді також будуть кроп-топи, кейпи та інші укорочені варіанти верхів.
- Серед актуальних принтів на цей сезон – класичний горошок і "бембі", що імітує забарвлення оленят. Не втрачає популярності також квітковий візерунок.
- Щодо взуття, Андре Тан порадив звернути увагу на слінгбеки, ботильйони, лофери з квадратним носком, замшеві мокасини та ретро-кеди.
- До того ж у тренди знову повертається естетика 90-х, а разом із нею і характерний для того часу верхній одяг – леопардові пальта, затерті байкерські куртки, лаконічні пальта та спортивні куртки.