Після зміни кольору волосся білявка Наталія Могилевська обирає щоразу відвертіші вбрання для публічних виходів. Співачка продемонструвала черговий звабливий look, засвітивши стрункі ніжки в сукні з зухвалим розрізом.

За майже 25 років у шоу-бізнесі Наталія Могилевська добре знає, як привернути увагу публіки. Нещодавно вона наробила шуму в пресі, спровокувавши чутки про роман з мільйонером, а тепер не залишає фешн-експертів та фанів байдужими до кожного свого виходу. В інстаграмі вона показала чарівне фото у сміливому аутфіті.

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Образ Наталії Могилевської

Артистка позувала у вишуканій сукні з темно-синім верхом з барвистим принтом та звабливо оголеними плечима. Низ вбрання – чорна спідниця з воланами з пікантним розрізом до коліна спереду. Попри довжину максі Наталя Могилевська ефектно показала свої підтягнуті засмаглі ніжки у блискучих босоніжках на стійких підборах.

Образ співачка доповнила яскравим аксесуаром – клатчем помаранчевого кольору. З укладкою та денним макіяжем з акцентом на очі зірка фотографувалась у русі, грайливо усміхаючись на камеру.



Наталія Могилевська в сукні з розрізом / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

У підписі Наталія Могилевська поставила прихильникам провокативне запитання: "Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати чи просто бути красивою?" Думки аудиторії виконавиці розділились: одні переконані, що жінка повинна виглядати красивою і доглянутою навіть під час домашніх справ, інші ж запевняють, що все залежить від вподобань чоловіка, який поряд – для одних принципово, щоб обраниця була хазяйновитою, для інших головне – врода.

Схоже, зірка підшукує гостру тему для колонки в українському глянці L'officiel Hommes, яку буде вести з колумністом Олегом Рижовим. Саме він той мільйонер, з яким Могилевській приписували роман.