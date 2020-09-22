После смены цвета волос блондинка Наталья Могилевская выбирает каждый раз более откровенные наряды для публичных выходов. Певица продемонстрировала очередной соблазнительный look, засветив стройные ножки в платье с дерзким разрезом.

За почти 25 лет в шоу-бизнесе Наталья Могилевская хорошо знает, как привлечь внимание публики. Недавно она наделала шума в прессе, спровоцировав слухи о романе с миллионером, а теперь не оставляет фэшн-экспертов и болельщиков равнодушными к каждому своему выходу. В инстаграме она показала волшебное фото в смелом аутфите.

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Образ Натальи Могилевской

Артистка позировала в изысканном платье с темно-синим верхом с красочным принтом и обольстительно обнаженными плечами. Низ наряда – черная юбка с воланами с пикантным разрезом до колена спереди. Несмотря на длину макси Наталья Могилевская эффектно показала свои подтянутые загорелые ножки в блестящих босоножках на устойчивых каблуках.

Образ певица дополнила ярким аксессуаром – клатчем оранжевого цвета. С укладкой и дневным макияжем с акцентом на глаза звезда фотографировалась в движении, игриво улыбаясь на камеру.



Наталья Могилевская в платье с разрезом / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

В подписи Наталья Могилевская поставила поклонникам провокационный вопрос: "Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" Мысли аудитории исполнительницы разделились: одни убеждены, что женщина должна выглядеть красивой и ухоженной даже во время домашних дел, другие же уверяют, что все зависит от предпочтений мужчины, который рядом – для одних важно, чтобы избранница была хозяйственная, для других главное – красота.

Похоже, звезда подыскивает острую тему для колонки в украинском глянце L'officiel Hommes, которую будет вести с колумнистом Олегом Рыжовым. Именно он тот миллионер, с которым Могилевской приписывали роман.