Недавно украинская певица Наталья Могилевская появилась на закрытии Недели моды вместе с Олегом Рыжовым, известным бизнесменом. Женщина опровергла слухи о романе, однако они снова вместе посетили дизайнерский показ вдвоем.

Известная украинская певица Наталья Могилевская вместе с миллионером Олегом Рыжовым посетила показ грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе. Серией фото с ним звезда поделилась на своей странице в инстаграме.

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Модный показ проходил в Киеве в Fairmont Grand Hotel. Для выхода на публику Наталья Могилевская надела белое платье в бельевом стиле с кружевом и розовый пиджак от бренда FUCKEL. Артистка дополнила свой образ клатчем и босоножками в тон.

Вчера был прекрасный показ. Каждая модель уникальная, в которой гиперболизировано и смело подчеркнуто лучшее из того, что присуще женщинам – элегантность, величие, сексуальность, волнение, интрига и, конечно же, любовь,

– подчеркнула Могилевская.

Певица также отметила, что ее модный look создала дочь миллионера Олега Рыжова – Екатерина. А клатч, что держит Наталья – ее подарок собственного производства.

"Наташенька, вы прекрсны", "Вы прекрасно выглядите! Вам очень идет эта цветовая гамма", "Красотка", "Наталья, вы стали нежной", "Вам идет этот цвет волос", – оценили образ подписчики в комментариях.



Наталья Могилевская на показе / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Напомним, что недавно Наталья Могилевская опровергла слухи о романе с Олегом Рыжовым. Оказалось, что миллионер является ее другом, а вместе они создают общий проект. В нем они будут обсуждать спорные вопросы, касающиеся мужчин и женщин.



Наталья Могилевская на показе / Instagram / @nataliya_mogilevskaya