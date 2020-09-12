Несколько дней назад Наталья Могилевская с миллионером Олегом Рыжовым появилась на закрытии Недели моды в Киеве. Они вели себя так, что спровоцировали слухи о романе. Впервые после светского мероприятия певица отреагировала на предположения прессы и публики.

Почти неделю по сети ходят слухи о романе Натальи Могилевской с украинским бизнесменом и владельцем местных бутиков Олегом Рыжовым. На днях звезда отправилась на отдых в Хорватию, где фотографировалась в страстных объятиях мужчины.

Поклонники расценили романтические кадры как своеобразное подтверждение отношений, однако в инстаграме артистка опровергла слухи.

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Наталья Могилевская заверила, что с Олегом Рыжовым они только друзья. Она призналась, что на закрытии Недели моды в Киеве они появились не для того, чтобы пофлиртовать на камеру. Как выяснилось, друзья основали совместный проект, который представили на UFW.

На днях это фото вызвало много вопросов и предположений о том, что за человек рядом. Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг,

– написала Могилевская.

Певица рассказала, что Олег Рыжов – не только владелец бутиков, но и колумнист украинского глянца L'officiel Hommes. Он предложил звезде присоединиться к написанию статей и вести колонку в журнале вместе с ним.

Наталья Могилевская и Олег Рыжов будут делиться с читателями своими взглядами на острые актуальные темы, а специалисты – комментировать их мужские и женские суждения.

Знаменитость призналась, что первая тема, которую они будут обсуждать публично, – измены.

"Правда, что многие женщины знают об изменах мужа, но закрывают на это глаза. Делают вид, что не в курсе. Или считают, что все мужчины полигамны и им нужна молодая кровь. Олег, например, говорит, что для мужчины это нормально", – поделилась размышлениями Могилевская.