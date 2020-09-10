Успешная украинская певица Наталья Могилевская проводит отпуск в Хорватии. Похоже, на курорт она отправилась с таинственным бойфрендом, ведь показала страстные объятия на фоне живописного заката солнца над морем.

Одна из самых трудолюбивых звезд украинского шоу-биза Наталья Могилевская отправилась в первый отпуск в 2020 году. Для недельного отдыха певица выбрала Балканский полуостров. В инстаграм-профиле она уже успела заворожить поклонников кадрами фантастических пейзажей и наделать шума провокационными фото.

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Наталья Могилевская устроила горячую съемку в бассейне элитного отеля. Знаменитость выбрала элегантный сплошной купальник в нюдовых тонах с глубоким декольте. Он сексуально подчеркивал фигуру артистки. Однако во время фотосессии она не стала акцентировать на талии или пышном бюсте.

Благодаря удачному ракурсу сверху певица засветила на камеру стройные ножки, которыми часто щеголяет в концертных нарядах. Звезда соблазнительно закинула голову назад, наслаждаясь моментом.

Наталья Могилевская на отдыхе / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

На другом фото в бассейне Наталья Могилевская позировала в черном купальнике, показав перед камерой верх на широких бретелях. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками с квадратной оправой. Волосы блондинка оставила распущенными и улыбалась на камеру.

Наталья Могилевская на отдыхе / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Несмотря на пикантные позы и провокационные ракурсы настоящий фурор в сети вызвало фото, на котором Могилевская предстала в страстных крепких объятиях статного мужчины. Пара наслаждалась живописным закатом на морском побережье и была сфотографирована издалека. Бойфренд певицы встал со спины, поэтому его личность так и остается загадкой.

Однако, на романтический отдых Наталья Могилевская отправилась через несколько дней после того, как в прессе обсуждали ее роман с миллионером Олегом Рыжовым. Вместе с владельцем бутиков она появилась на закрытии Недели моды в Киеве. С ним звезда много обнималась, держалась за руки и радушно позировала на камеру.