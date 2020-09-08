В купальнике и с насыщенным макияжем: поклонники раскритиковали образ Натальи Могилевской
Популярная украинская певица Наталья Могилевская вызвала активные обсуждения среди пользователей сети, опубликовав фото, где утром позировала в купальнике и с насыщенным макияжем.
Наталья Могилевская отправилась на отдых, фотографиями с которого делится на личной странице в инстаграме. Артистка показывает поклонникам яркие моменты, однако не все подписчики выражают ей комплименты. Так, последнее сообщение вызвало немалое количество критики.
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Образ Натальи Могилевской на отдыхе
Исполнительница поделилась фотографией, которую сделала утром. Она предстала перед камерой на фоне бассейна и была одета в белый купальник. Белокурые волосы она уложила в легкие локоны. Однако больше всего внимание привлек макияж знаменитости. Она накрасила веки темными тенями, а на губы нанесла нюдовую помаду.
"Рассветная.. С добрым утром", – написала в публикации звезда.
Реакция сети
Пользователи сети раскритиковали такое фото. Подписчики не оценили такой макияж и цвет волос, который Могилевская недавно сменила.
- Наталья, вам не подходит этот цвет волос и этот макияж, вообще. Верните ваш благородный, дорогой цвет шоколада и блеск волос.
- Мне кажется, что вам надо сменить макияж. Потому что он вам не подходит.
- Наталья, у вас всегда такой яркий смоки макияж. Будьте более натуральной. Особенно утром.
Однако есть и те поклонники артистки, которые высказали свои комплименты, отмечая, что Наталья, как всегда, выглядит великолепно.
- Восхищаюсь вами. Блонд подчеркнул вашу красоту.
- Наталья, вы очаровательна!
- Красавица на все 100%.