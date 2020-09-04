Наталья Могилевская закрутила роман с миллионером, – СМИ
Украинская певица Наталья Могилевская не раскрывает широкой публике подробности своей личной жизни. Однако на закрытии Ukrainain Fashion Week исполнительница появилась с известным миллионером Олегом Рыжовым.
В своих интервью Наталья Могилевская рассказывала, что влюблена и чувствует себя вполне счастливой, впрочем имени своего избранника таки не раскрывала. На всех светских мероприятиях певица появлялась в одиночестве, а уже 3 сентября на закрытии Недели моды в Киеве появилась с владельцем местных бутиков Олегом Рыжовым, пишет Viva.
Читайте также Тотальное одиночество: Наталья Могилевская шокировала признанием о самом сложном периоде жизни
По словам журналистов, пара вела себя довольно весело, привлекая внимание окружающих. Весь вечер они шутили и много фотографировались.
Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Образ для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила,
– заявила Могилевская.
Олег Рыжов – избранник Натальи Могилевской / Jet Setter