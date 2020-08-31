Одна из самых популярных украинских артисток Наталья Могилевская редко делится подробностями личной жизни. Звезда впервые решилась рассказать о самом сложном периоде, во время которого чувствовала себя крайне одинокой и даже была готова отказаться от музыкальной карьеры.

Певица Наталья Могилевская дала откровенное интервью для программы "ЖВЛ", которое появилось на ютуб-канале. Звезда призналась, что карантинная весна позволила ей остановить бешеный ритм и переосмыслить множество важных вещей. Однако не впервые трудный период изменил жизнь артистки. Она поделилась, что несколько лет назад "дошла до дна" и стала кардинально другим человеком.

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Наталья Могилевская рассказала, что смерть матери, разрыв с любимым и набранный лишний вес сказались на ней крайней стадией разочарования и длительной депрессией.

Тогда она отчаялась в себе и своих целях, ведь деньги и популярность не сделали ее счастливой. Исполнительница даже была готова отказаться от музыкальной карьеры.

Все, что произошло тогда, меня почти разрушило... Я поняла, что за последние полгода-год не чувствовала ничего, кроме агрессии, или терпения, сцепив зубы. Я просто ждала, когда жизнь закончится, когда этот ад закончится,

- вспомнила Наталья Могилевская.

С тех пор звезда стала довольно жестким и высокомерным человеком, как призналась сама. Преодолеть депрессивное состояние ей помогли детские воспоминания и путешествие в Индию, где она начала свою трансформацию из железной леди.

"Мне 30 с чем-то лет. Родители ушли, мужчин уже нет. Детей еще нет, друзей за время адской работы в шоу-бизнесе я не заслужила, потому что у меня не было времени на дружбу... и такое тотальное одиночество, абсолютно одна в этом возрасте", – рассказала певица.

Сейчас Наталья Могилевская понимает, что никогда не стремилась с головой окунуться в семейную жизнь и не слишком хотела собой с кем-то делиться. Однако стать женой и матерью 45-летняя звезда все же планирует, а свои теперешние отношения держит подальше от публики и камер.

Наталья Могилевская рассказала о самом сложном периоде жизни: смотрите видео онлайн