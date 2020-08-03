Вчера, 2 августа, свое 45-летие праздновала успешная певица Наталья Могилевская. Именинница собрала на вечеринку звездный бомонд украинского шоу-биза, а на торжестве появилась в пикантном мини-платье с глубоким декольте.

За годы музыкальной карьеры Наталье Могилевской удалось обзавестись звездными друзьями из разных сфер шоу-бизнеса, поэтому день рождения певица отметила в кругу самых известных и популярных. По случаю 45-летия она собрала друзей и близких в роскошном заведении столицы с фантастической панорамой, а гости засыпали сеть фото и видео с празднования. 24 канал предлагает узнать, как это было.

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Эффектная блондинка ввела собственный дресс-код на вечеринку, ведь все друзья для мероприятия выбрали белое. Сама же Наталья Могилевская предстала в белом мини-платье с экстремально глубоким декольте и пиджаке. Талию она подчеркнула массивным поясом, а на стройных ножках акцентировала туфлями-лодочками на высоких каблуках. Поклонники неоднократно замечали, что после смены имиджа звезда стала смелее и появляется на публике в более откровенные нарядах.

За атмосферу на вечеринке отвечал участник "Лиги Смеха" из команды "Наш формат", наставницей которой в этом сезоне является Наталья Могилевская. Певица-именинница не оставила гостей без своего творчества. Она зажгла на сцене, а друзья вместе с ней исполнили самые популярные хиты артистки.

Образ Натальи Могилевской на день рождения / Фото Instagram / @korol_katya_

На вечеринке по случаю 45-летия Могилевской были Влад Яма с женой Лилианой, Надя Дорофеева с мужем Дантесом, Оля Полякова, Влад Дарвин, Нина Матвиенко, Екатерина Кухар, Ирина Билык, Камалия с мужем Мохаммадом Захуром, а 90-летний Григорий Чапкис даже провел мастер-класс по хореографии. День рождения звезды не обошли вниманием и журналисты.