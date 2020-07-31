Недавно певица Наталья Могилевская кардинально изменила имидж. Звезда перекрасилась в блондинку, а ее образы стали значительно смелее. Она показала очередной эффектный look, представ в пушистом мини-платье.

Несколько недель назад блондинка Могилевская выпустила новую песню "Белый самолет", которая быстро возглавила музыкальные хит-парады страны. На личной странице в инстаграме певица показала, как представила трек на многочисленных радиостанциях Украины и поделилась первыми достижениями.

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Наталья Могилевская объявила, что видео на песню просмотрели более миллиона раз. Поэтому звезда надеется, что до конца лета композиция "Белый самолет" станет настоящим хитом.

"Горячая ротация почти на всех радиостанциях страны. Это успех! Друзья, я вас обожаю и люблю! Я верю, что к концу августа эта песня станет хитом лета", – написала артистка.

Образ Натальи Могилевской

Для появления на радио звезда выбрала достаточно эпатажный look, в котором появлялась в клипе на трек. Она появилась в пушистом мини-платье мятного цвета с длинными рукавами и с блестками. Яркий наряд обнажал плечи певицы, а пикантная длина делала акцент на стройных ножках, которые соблазнительно подчеркивали белые туфли-лодочки на каблуках. Стоит отметить, что с новым цветом волос блондинка чувствует себя значительно смелее и выбирает для публичных появлений откровенные образы.

Макияж Наталья Могилевская сделала не менее эффектным. Она выделила глаза голубыми стрелками, а губы накрасила помадой нежного нюдового цвета. С тех пор, как певица перекрасилась в блондинку, она отказалась от волнистых укладок и оставляет волосы идеально ровными.



Наталья Могилевская в пушистом мини-платье / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

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Наталья Могилевская в пушистом мини-платье / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya