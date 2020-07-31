Нещодавно співачка Наталія Могилевська кардинально змінила імідж. Зірка перефарбувалась у білявку, а її образи стали значно сміливішими. Вона показала черговий ефектний look, поставши у пухнастій мінісукні.

Кілька тижнів тому білявка Могилевська випустила нову пісню "Белый самолет", яка швидко очолила музичні хіт-паради країни. На особистій сторінці в інстаграмі співачка показала, як презентувала трек на численних радіостанціях України та поділилась першими досягненнями.

До теми Білявка Наталія Могилевська засвітила білизну на світському заході: пікантний образ

Наталія Могилевська оголосила, що відео на пісню переглянули понад мільйон разів. Тому зірка сподівається, що до кінця літа композиція "Белый самолет" стане справжнім хітом.

"Гаряча ротація майже на всіх радіостанціях країни. Це успіх! Друзі, я вас обожнюю і люблю! Я вірю, що до кінця серпня ця пісня стане хітом літа", – написала артистка.

Образ Наталії Могилевської

Для появи на радіо зірка обрала досить епатажний look, у якому з'являлась у кліпі на трек. Вона постала у пухнастій мінісукні м'ятного кольору довгими рукавами і з блискітками. Яскраве вбрання оголювало плечі співачки, а пікантна довжина акцентувала на струнких ніжках, які спокусливо підкреслювали білі туфлі-човники на підборах. Варто наголосити, що з новим кольором волосся білявка почувається значно сміливіше й обирає для публічних появ відверті образи.

Макіяж Наталія Могилевська зробила не менш ефектний. Вона виділила очі блакитними стрілками, а губи нафарбувала помадою ніжного нюдового кольору. Відтоді, як співачка перефарбувалась у білявку, вона відмовилась від хвилястих укладок й залишає волосся ідеально рівним.



Наталія Могилевська у пухнастій мінісукні / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська у пухнастій мінісукні / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya