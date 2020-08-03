Вчора, 2 серпня, своє 45-річчя святкувала успішна співачка Наталія Могилевська. Іменинниця зібрала на гучну вечірку зірковий бомонд українського шоу-бізу, а на торжестві з'явилась у пікантній мінісукні з глибоким декольте.

За роки музичної кар'єри Наталії Могилевській вдалось обзавестись зірковими друзями з різних сфер шоу-бізнесу, тому день народження співачка відзначила в колі найвідоміших та найпопулярніших. З нагоди 45-річчя вона зібрала друзів і близьких у розкішному закладі столиці з фантастичною панорамою, а гості засипали мережу фото та відео зі святкування. 24 канал пропонує дізнатись, як це було.

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Ефектна білявка запровадила власний дрес-код на вечірку, адже всі друзі для заходу обрали біле вбрання. Сама ж Наталія Могилевська постала в білій мінісукні з екстримально глибоким декольте та піджаку. Талію вона підкреслила масивним поясом, а на струнких ніжках акцентувала туфлями-човниками на високих підборах. Прихильники неодноразово помічали, що після зміни іміджу зірка стала сміливішою й з'являється на публіці у відвертіших вбраннях.

За атмосферу на вечірці відповідав учасник "Ліги Сміху" з команди "Наш формат", наставницею якої цього сезону є Наталія Могилевська. Співачка-іменинниця не залишила гостей і без своєї творчості. Вона запалила на сцені, а друзі разом з нею виконали найпопулярніші хіти артистки.



Образ Наталії Могилевської на день народження / Фото Instagram / @korol_katya_

На вечірці з нагоди 45-річчя Могилевської були Влад Яма з дружиною Ліліаною, Надя Дорофєєва з чоловіком Дантесом, Оля Полякова, Влад Дарвін, Ніна Матвієнко, Катерина Кухар, Ірина Білик, Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром, а 90-річний Григорій Чапкіс навіть провів майстер-клас з хореографії. День народження зірки не оминули увагою й журналісти.