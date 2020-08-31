Одна з найпопулярніших українських артисток Наталія Могилевська рідко ділиться подробицями особистого життя. Зірка вперше наважилась розповісти про найскладніший період, під час якого почувалась вкрай самотньою та навіть була готова відмовитись від музичної кар'єри.

Співачка Наталія Могилевська дала відверте інтерв'ю для програми "ЖВЛ", яке з'явилось на ютуб-каналі. Зірка зізналась, що карантинна весна дозволила їй зупинити шалений ритм та переосмислити безліч важливих речей. Проте не вперше скрутний період змінив життя артистки. Вона поділилась, що кілька років тому "дійшла до дна" і стала кардинально іншою людиною.

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Наталія Могилевська розповіла, що смерть матері, розрив з коханим та набрана зайва вага позначилися на ній крайньою стадією розчарування та тривалою депресією.

Тоді вона зневірилась у собі та своїх цілях, адже гроші та популярність не зробили її щасливою. Виконавиця навіть була готова відмовитись від музичної кар'єри.

Все, що сталося тоді, мене майже зруйнувало… Я зрозуміла, що за останні пів року-рік не відчувала нічого, окрім агресії, або терпіння, зчепивши зуби. Я просто чекала, коли життя закінчиться, коли це пекло закінчиться,

– пригадала Наталія Могилевська.

Відтоді зірка стала досить жорсткою і зарозумілою людиною, як зізналась сама. Подолати депресивний стан їй допомогли дитячі спогади та подорож до Індії, де вона розпочала свою трансформацію з залізної леді.

"Мені 30 з чимось років. Батьки пішли, чоловіків вже немає. Дітей ще немає, друзів за час пекельної роботи в шоу-бізнесі я не заслужила, бо в мене не було часу на дружбу… І така тотальна самотність, абсолютно одна в цьому віці", – розповіла співачка.

Зараз Наталія Могилевська розуміє, що ніколи не прагнула з головою зануритись у сімейне життя й не надто хотіла собою з кимось ділитися. Проте стати дружиною і матір'ю 45-річна зірка все ж планує, а свої теперішні стосунки тримає подалі від публіки й камер.

Наталія Могилевська розповіла про найскладніший період життя: дивіться відео онлайн