Українська співачка Наталія Могилевська не розкриває широкому загалу подробиці свого особистого життя. Однак на закритті Ukrainain Fashion Week виконавиця з’явилася з відомим мільйонером Олегом Рижовим.

У своїх інтерв’ю Наталія Могилевська розповідала, що закохана та почувається цілком щасливою, втім імені свого обранця таки не розкривала. На всіх світських заходах співачка з’являлася наодинці, а вже 3 вересня на закритті Тижня моди в Києві з’явилася з власником місцевих бутиків Олегом Рижовим, пише Viva.

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За словами журналістів, пара поводила себе досить весело, привертаючи увагу оточуючих. Увесь вечір вони жартували та багато фотографувалися.

Ми прийшли підтримати українських дизайнерів і надихнутися. Я одягнена в український бренд своєї подруги, він називається Fukel, майже як коханець, якщо поміняти останню букву L на R. Образ для мене вибирав не Олег, він любить мене в сукнях. Я просто хуліганила,

– заявила Могилевська.



Наталія Могилевська ймовірно зустрічається з Олегом Рижовим / Viva

Що відомо про Олега Рижова

Олег Рижов – трендсеттер, засновник флагманського бутика ISAIA Kiev та Billionaire, а також мережі салонів краси Backstage. Окрім цього, Олег Рижов є lifestyle-експертом, видавцем, кінематографістом та колумністом українського глянцю L'officiel Hommes.



Олег Рижов – обранець Наталії Могилевської / Jet Setter