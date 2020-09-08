У купальнику та з насиченим макіяжем: прихильники розкритикували образ Наталії Могилевської
Популярна українська співачка Наталія Могилевська викликала активні обговорення серед користувачів мережі, опублікувавши фото, де зранку позувала у купальнику та з насиченим макіяжем.
Наталія Могилевська відправилася на відпочинок, фотографіями з якого ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Артистка показує шанувальникам яскраві моменти, однак не всі підписники висловлюють їй компліменти. Так, останній допис спричинив чималу кількість критики.
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Образ Наталії Могилевської на відпочинку
Виконавиця поділилася світлиною, яку зробила зранку. Вона постала перед камерою на тлі басейну та була одягнута у білий купальник. Біляве волосся вона вклала у легкі локони. Проте найбільше увагу привернув макіяж знаменитості. Вона нафарбувала повіки темними тінями, а на губи нанесла нюдову помаду.
"Світанкова.. З добрим ранком", – написала в дописі зірка.
Реакція мережі
Користувачі мережі розкритикували таке фото. Підписники не оцінили такий макіяж і колір волосся, який Могилевська нещодавно змінила.
- Наталю, вам не пасує цей колір волосся і цей макіяж, взагалі. Поверніть ваш благородний, дорогий колір шоколаду і блиск волосся.
- Мені здається, що вам треба змінити макіяж. Бо він вам не пасує.
- Наталю, у вас завжди такий яскравий смокі макіяж. Будьте більш натуральною. Особливо вранці.
Проте є й ті шанувальники артистки, які висловили свої компліменти, зазначаючи, що Наталя, як завжди, виглядає неперевершено.
- Захоплююсь вами. Блонд підкреслив вашу красу.
- Наталю, ви чарівна!
- Красуня на всі 100%.