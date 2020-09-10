Успішна українська співачка Наталія Могилевська проводить відпустку в Хорватії. Схоже, на курорт вона вирушила з таємничим бойфрендом, адже показала пристрасні обійми на тлі мальовничого заходу сонця над морем.

Одна з найпрацьовитіших зірок українського шоу-бізу Наталія Могилевська відправилась у першу відпустку 2020 року. Для тижневого відпочинку співачка обрала Балканський півострів. В інстаграм-профілі вона вже встигла заворожити шанувальників кадрами фантастичних пейзажів та наробити шуму провокативними фото.

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Наталія Могилевська влаштувала гарячу зйомку в басейні елітного готелю. Знаменитість обрала елегантний суцільний купальник у нюдових тонах з глибоким декольте. Він сексуально підкреслював фігуру артистки. Проте під час фотосесії вона не стала акцентувати на талії чи пишному бюсті.

Завдяки вдалому ракурсу згори співачка засвітила на камеру стрункі ніжки, якими часто хизується в концертних вбраннях. Зірка звабливо закинула голову назад, насолоджуючись моментом.



Наталія Могилевська на відпочинку / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

На іншому фото в басейні Наталія Могилевська позувала в чорному купальнику, показавши перед камерою верх на широких бретелях. Образ вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з квадратною оправою. Волосся білявка залишила розпущеним і усміхалась на камеру.



Наталія Могилевська на відпочинку / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Попри пікантні пози і провокативні ракурси справжній фурор у мережі спричинило фото, на якому Могилевська постала у пристрасних міцних обіймах статного чоловіка. Пара насолоджувалась мальовничим заходом сонця на морському узбережжі і була сфотографована здалеку. Бойфренд співачки постав зі спини, тому його особистість так і залишається загадкою.



Однак, на романтичний відпочинок Наталія Могилевська вирушила за кілька днів після того, як у пресі обговорювали її власником бутиків вона з'явилась на закритті Тижня моди в Києві. З ним зірка багато обіймалась, трималась за руки і радо позувала на камеру. Однак, на романтичний відпочинок Наталія Могилевська вирушила за кілька днів після того, як у пресі обговорювали її роман з мільйонером Олегом Рижовим . Разом з