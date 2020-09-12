Кілька днів тому Наталія Могилевська з мільйонером Олегом Рижовим з'явилась на закритті Тижня моди в Києві. Вони поводились так, що спровокували чутки про роман. Вперше після світського заходу співачка відреагувала на припущення преси і публіки.

Майже тиждень мережею ширяться чутки про роман Наталії Могилевської з українським бізнесменом та власником місцевих бутиків Олегом Рижовим. Днями зірка відправилась на відпочинок до Хорватії, де фотографувалась у пристрасних обіймах чоловіка.

Шанувальники розцінили романтичні кадри як своєрідне підтвердження стосунків, однак в інстаграмі артистка спростувала чутки.

До теми Наталія Могилевська закрутила роман з мільйонером, – ЗМІ

Наталія Могилевська запевнила, що з Олегом Рижовим вони лише друзі. Вона зізналась, що на закритті Тижня моди в Києві вони з'явились не для того, аби пофліртувати на камеру. Як з'ясувалось, друзі заснували спільний проєкт, який презентували на UFW.

Днями це фото викликало багато запитань і припущень про те, що за чоловік поряд. Ховайте носові хустки, сердечка і няшки, це просто мій друг,

– написала Могилевська.

Співачка розповіла, що Олег Рижов – не лише власник бутиків, а й колумніст українського глянцю L'officiel Hommes. Він запропонував зірці долучитися до написання статей та вести колонку в журналі разом з ним.

Наталія Могилевська та Олег Рижов будуть ділитися з читачами своїми поглядами на гострі актуальні теми, а фахівці коментуватимуть їхні чоловічі та жіночі судження.

Знаменитість зізналась, що перша тема, яку вони будуть обговорювати публічно, – зради.

"Правда, що багато жінок знають про зради чоловіка, але закривають на це очі. Удають, що не в курсі. Або вважають, що всі чоловіки полігамні і їм потрібна молода кров! Олег, наприклад, говорить, що для чоловіка це нормально", – поділилась роздумами Могилевська.