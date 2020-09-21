Нещодавно українська співачка Наталя Могилевська з'явилась на закритті Тижня моди разом з Олегом Рижовим, відомим бізнесменом. Жінка спростувала чутки про роман, однак вони знову разом відвідали дизайнерський показ удвох.

Відома українська співачка Наталя Могилевська разом з мільйонером Олегом Рижовим відвідала показ грузинського дизайнера Бічолли Тетрадзе. Серією фото з ним зірка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Наталія Могилевська вперше прокоментувала чутки про роман з мільйонером

Модний показ відбувався в Києві у Fairmont Grand Hotel. Для виходу в публіку Наталя Могилевська вдягнула білу сукню в білизняному стилі з мереживом та рожевий піджак від бренду FUCKEL. Артистка доповнила свій образ клатчем та босоніжками в тон.

Вчора був прекрасний показ. Кожна модель унікальна, в якій гіперболізовано та сміливо підкреслено найкраще з того, що притаманне жінкам – елегантність, велич, сексуальність, хвилювання, інтрига й, звичайно ж, любов,

– підкреслила Могилевська.

Співачка також зазначила, що її модний look створила донька мільйонера Олега Рижова – Катерина. А клатч, що тримає Наталія – її подарунок власного виробництва.

"Наталонько, ви прекрсні", "Ви чудово виглядаєте! Вам дуже пасує ця кольорова гама", "Красуня", "Наталю, ви стали ніжною", "Вам пасує цей колір волосся", – оцінили образ підписники в коментарях.



Наталя Могилевська на показі / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, що нещодавно Наталя Могилевська спростувала чутки про роман з Олегом Рижовим. Виявилось, що мільйонер є її другом, а разом вони створюють спільний проєкт. У ньому вони обговорюватимуть спірні питання, що стосуються чоловіків та жінок.



Наталя Могилевська на показі / Instagram / @nataliya_mogilevskaya